Матисс Тайбулл дебютирует в сезоне в матче против «Нью-Йорка»
Матисс Тайбулл готов вернуться в строй.
Атакующий защитник «Портленда» сегодня впервые в этом сезоне выйдет на площадку в матче против «Нью-Йорка».
Тайбулл пропустил большую часть сезона из-за серьезного растяжения связок правого голеностопного сустава и травмы колена.
Тайбулл заработает чуть более 11 миллионов долларов в этом сезоне, а также может использовать опцию продления контракта на 11,55 миллиона на следующий сезон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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