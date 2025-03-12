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Матисс Тайбулл дебютирует в сезоне в матче против «Нью-Йорка»

Матисс Тайбулл готов вернуться в строй.

Атакующий защитник «Портленда» сегодня впервые в этом сезоне выйдет на площадку в матче против «Нью-Йорка».

Тайбулл пропустил большую часть сезона из-за серьезного растяжения связок правого голеностопного сустава и травмы колена.

Тайбулл заработает чуть более 11 миллионов долларов в этом сезоне, а также может использовать опцию продления контракта на 11,55 миллиона на следующий сезон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
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