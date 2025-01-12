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Матисс Тайбулл пропустит еще как минимум две недели из-за травмы

Матисс Тайбулл вернется в строй не раньше, чем через две недели.

Атакующий защитник «Портленда» продолжает процесс восстановления. Тайбулл пропустил первую часть сезона из-за серьезного растяжения связок правого голеностопного сустава.

Тайбулл заработает чуть более 11 миллионов долларов в этом сезоне, а также может использовать опцию продления контракта на 11,55 миллиона на следующий сезон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
logoМатисс Тайбулл
logoПортленд
травмы
logoНБА
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