Матисс Тайбулл пропустит еще как минимум две недели из-за травмы

Матисс Тайбулл вернется в строй не раньше, чем через две недели.

Атакующий защитник «Портленда » продолжает процесс восстановления. Тайбулл пропустил первую часть сезона из-за серьезного растяжения связок правого голеностопного сустава. Тайбулл заработает чуть более 11 миллионов долларов в этом сезоне, а также может использовать опцию продления контракта на 11,55 миллиона на следующий сезон.