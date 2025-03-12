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Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания

На скамейке «Пармы» произошел забавный эпизод.

Главный тренер Евгений Пашутин сел на стул, который чуть ранее убрал сотрудник штаба. 56-летнего специалиста вовремя подхватили под руки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ведущего Дани Немыкина
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