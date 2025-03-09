Аарон Гордон покинул площадку в первой четверти матча с «Оклахомой» из-за проблем с правой икроножной мышцей
Аарон Гордон получил травму икроножной мышцы.
Форвард «Денвера» отыграл 7 минут в игре с «Тандер», набрав 5 очков и 2 подбора, и покинул площадку из-за болевых ощущений. Гордон уже пропускал матчи в середине этого сезона из-за травмы правой икроножной мышцы.
Возвращение игрока на площадку в матче под вопросом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Винни Бенедетто
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