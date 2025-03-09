Аарон Гордон покинул площадку в первой четверти матча с «Оклахомой» из-за проблем с правой икроножной мышцей

Аарон Гордон получил травму икроножной мышцы.

Форвард «Денвера» отыграл 7 минут в игре с «Тандер», набрав 5 очков и 2 подбора, и покинул площадку из-за болевых ощущений. Гордон уже пропускал матчи в середине этого сезона из-за травмы правой икроножной мышцы.

Возвращение игрока на площадку в матче под вопросом.