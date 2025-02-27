Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
- Как можешь охарактеризовать свой стиль игры? Краснодарские болельщики уже сравнили тебя с Джа Морэнтом.
– Ну ничего себе! Мне, конечно, приятно. Надеюсь, что смогу оправдать ожидания наших фанатов. Я играю жестко и быстро, я бы даже сказал, я немного дикий. Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое.
А вообще, я вырос, наблюдая за Алленом Айверсоном. Это мой любимый игрок. И он тоже из Филадельфии. Айверсон всегда делал игру интересной для фанатов, и я тоже стараюсь, потому что мы в первую очередь выступаем именно для людей на трибунах и у экранов. Болельщики заряжают нас эмоциями и дают ту самую энергию, благодаря которой мы побеждаем.
Но, конечно, я возьму на заметку Джа Морэнта. Это хорошее сравнение, – сказал новичок «Локомотива-Кубань».
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