Андрей Ведищев: «Жалею, что не стал тренером раньше»

Андрей Ведищев не жалеет о решении возглавить «Локомотив-Кубань».

— Если бы вернуть время назад — не передумали бы возглавлять команду? Где-то внутри не жалеете об этом решении? Наверняка у вас стало меньше свободного времени, добавились непростые переезды.

— Нет, не передумал бы. Жалею только, что не стал тренером раньше. Я знал, на что шел.

Конечно, свободного времени стало гораздо меньше. Да, переезды непростые. Но я полжизни провел разъездах, и в ту пору, когда был игроком, они, возможно, были даже еще более дискомфортными, чем сейчас. Хотя у «Локомотива» в последние два сезона путешествия действительно очень сложные. Но человек привыкает ко всему. Я рад, что с командой. И мы вместе преодолеваем все эти трудности, – сказал президент и главный тренер «Локомотива -Кубань».