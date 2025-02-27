Шэйдон Шарп: «Один из лучших данков моей карьеры. Думал, что не дотянусь»

Шэйдон Шарп эффектно поставил сверху в матче с «Уизардс».

Защитник «Портленда » установил рекорд результативности карьеры (36 очков) и продемонстрировал один из лучших данков сезона в выигранном матче с «Уизардс» (129:121).

«Согласен, что это лучший данк моей карьеры. Один из лучших точно. Не знаю, как все сошлось, но получился просто сумасшедшим.

Я просто выпрыгиваю. В этот раз думал, что не дотянусь, но все равно попытался, и все получилось», – прокомментировал эпизод Шарп .