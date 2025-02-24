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«Форса Льейда» подписала американского защитника Джеймса Бейтмона

Джеймс Бейтмон вернулся в Европу и продолжит карьеру в Испании.

Американского разыгрывающего (27 лет, 185 см) подписала «Форса Льейда».

Бейтмон провел несколько лет в Европе, выступая во Франции, Германии, Греции («Кардицас») и Израиле («Ирони Кирьят-Ата»). 

В прошлом году баскетболист уехал в чемпионат Австралии, где играл за «Брисбен», набирая 15,5 очка, 2,8 передачи и 3 подбора за 28 минут в среднем за матч.

«Льейда» находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании с результатом 6-14.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Форсы Льейда»
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