Крис Пол обошел Джейсона Кидда и стал 2-м в истории НБА по перехватам
Крис Пол установил важное достижение во время встречи с «Санз».
39-летний разыгрывающий «Сперс» обошел Джейсона Кидда (2 684) и стал 2-м в истории НБА по перехватам за карьеру.
Лидирует Джон Стоктон – 3 265.
В декабре Пол обошел Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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