Крис Пол обошел Джейсона Кидда и стал 2-м в истории НБА по перехватам

Крис Пол установил важное достижение во время встречи с «Санз».

39-летний разыгрывающий «Сперс» обошел Джейсона Кидда (2 684) и стал 2-м в истории НБА по перехватам за карьеру.

Лидирует Джон Стоктон – 3 265.

В декабре Пол обошел Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам.