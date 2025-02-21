21

Крис Пол обошел Джейсона Кидда и стал 2-м в истории НБА по перехватам

Крис Пол установил важное достижение во время встречи с «Санз».

39-летний разыгрывающий «Сперс» обошел Джейсона Кидда (2 684) и стал 2-м в истории НБА по перехватам за карьеру.

Лидирует Джон Стоктон – 3 265.

В декабре Пол обошел Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoНБА
logoДжейсон Кидд
logoКрис Пол
logoДжон Стоктон
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма: «Меня не освистали. Это Криса Пола освистали»
616 февраля, 13:48
Дрэймонд Грин о дисквалификации «Сперс» в конкурсе мастерства: «Старик прыгнул с обрыва вслед за новичком»
816 февраля, 05:30
Крис Пол и Виктор Вембаньяма были дисквалифицированы на конкурсе мастерства из-за своей тактики
3516 февраля, 04:05Видео
Главные новости
Чарльз Баркли о Вембаньяме как «лице НБА»: «Это звание надо сперва заслужить»
118 минут назад
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
41 минуту назад
Блок-шот Микэла Бриджеса и данк Стефона Касла – лучшие моменты игрового дня НБА
53 минуты назадВидео
«Одностороннее». Трэй Янг выразил недовольство судейством после поражения от «Орландо»
2сегодня, 07:32
Леброн Джеймс во второй раз набрал 40 очков в возрасте 40 лет
16сегодня, 07:08Видео
НБА. «Сан-Антонио» победил «Финикс», «Милуоки» взял верх над «Клипперс» и другие результаты
137сегодня, 07:03
Дональд Трамп заявил, что статуя Кобе Брайанта появится в новом Национальном парке американских героев
8сегодня, 06:42
Экс-игрок НХЛ Пи Кей Суббан о Матче звезд НБА: «Надоело восхвалять и называть величайшими спортсменов, которые не подают правильный пример»
7сегодня, 06:20
Шакил О′Нил о проблемах Матча звезд: «Нынешние игроки просто не ценят то, что было для них сделано»
11сегодня, 05:57
Джеймс Харден 13-м в истории НБА добрался до отметки 27 тысяч очков за карьеру
7сегодня, 05:36
Ко всем новостям
Последние новости
Ламело Болл выложил совместную фотографию с отцом Лаваром, которому ампутировали часть ноги
140 минут назадФото
Андреас Пистиолис о возвращении российских клубов в Евролигу: «Это будет сложный путь. Нам придется приспосабливаться»
вчера, 20:27
Сергей Кущенко о месте проведения Суперкубка: «Рассматриваем не только наши города, но и варианты вне России»
1вчера, 19:26
«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Алексом Ризом
вчера, 18:38
Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Финикса» из-за болезни
11вчера, 16:45
Кинан Эванс вернется в строй не раньше апреля
вчера, 13:40
Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»
3вчера, 10:18Видео
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
1вчера, 08:59
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
вчера, 08:43
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
419 февраля, 20:58