Форвард «Нетс» Трендон Уотфорд: «Кэм Томас – номер 1 в моем списке лучших скореров в лиге»

Трендон Уотфорд высоко оценивает навыки Кэма Томаса.

«Кэм Томас, скорее всего, номер 1 в моем списке лучших скореров, а я играл с Дэмианом Лиллардом. У него уникальные способности. Он отлично манипулирует защитой и получает броски со штрафной линии. Один из лучших в лиге.

Главное не говорить ему об этом, а то будет сложнее его подкалывать», – посмеялся форвард «Бруклина».

Томас набирает 24,7 очка в среднем в 19 матчах этого сезона.