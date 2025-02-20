Форвард «Нетс» Трендон Уотфорд: «Кэм Томас – номер 1 в моем списке лучших скореров в лиге»
Трендон Уотфорд высоко оценивает навыки Кэма Томаса.
«Кэм Томас, скорее всего, номер 1 в моем списке лучших скореров, а я играл с Дэмианом Лиллардом. У него уникальные способности. Он отлично манипулирует защитой и получает броски со штрафной линии. Один из лучших в лиге.
Главное не говорить ему об этом, а то будет сложнее его подкалывать», – посмеялся форвард «Бруклина».
Томас набирает 24,7 очка в среднем в 19 матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Слэйтера
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