Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сразится с «Партизаном»
Сегодня в Нише состоится финальная игра Кубка Корача.
Трофей разыграют принципиальные соперники «Црвена Звезда» и «Партизан».
Кубок Корача
Ниш
Финал
Црвена Звезда – Партизан
15 февраля. 22.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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