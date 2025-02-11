Дуайт Ховард: «Карим Абдул-Джаббар не был с Nike, поэтому его не называют в числе претендентов на звание величайшего игрока в истории»

Дуайт Ховард объяснил, почему Абдул-Джаббара не считают величайшим в истории.

«Карима можно считать одним из величайших, но он не был с Nike, поэтому его не называют в числе претендентов на звание величайшего игрока в истории.

Называют только игроков, которые носят кроссовки Nike », – заявил чемпион НБА 2020 года.