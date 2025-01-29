Бритни Грайнер перейдет из «Финикса» в «Атланту» в качестве свободного агента
Бритни Грайнер покидает «Меркьюри» после 11 сезонов .
Звезда женской НБА перейдет из «Финикса» в «Атланту» в качестве свободного агента. Официально контракт может быть подписан не раньше 1 февраля.
Соглашение рассчитано на 1 сезон.
В минувшем чемпионате в составе клуба из Аризоны 34-летняя центровая в среднем набирала 17,8 очка, 6,6 подборов и 1,5 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем