Бритни Грайнер перейдет из «Финикса» в «Атланту» в качестве свободного агента

Бритни Грайнер покидает «Меркьюри» после 11 сезонов .

Звезда женской НБА перейдет из «Финикса » в «Атланту » в качестве свободного агента. Официально контракт может быть подписан не раньше 1 февраля.

Соглашение рассчитано на 1 сезон.

В минувшем чемпионате в составе клуба из Аризоны 34-летняя центровая в среднем набирала 17,8 очка, 6,6 подборов и 1,5 блок-шота.