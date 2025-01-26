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Григорий Мотовилов забросил со своей половины площадки под сирену

Григорий Мотовилов закрыл четверть попаданием со своей половины площадки.

Атакующий защитник «Астаны» Григорий Мотовилов завершил первую четверть матча против «Пари НН» точным броском со своей половины площадки под сирену.

Благодаря попаданию Мотовилова «Астана» сравняла счет под конец четверти – 16:16.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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