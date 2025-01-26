Адриатическая лига. «Партизан» в гостях разгромил «Цибону», «Црвена Звезда» разобралась со «Сплитом» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Хорватская «Цибона» проиграла сербскому «Партизану». Сербская «Црвена Звезда» разобралась с хорватским «Сплитом».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 16-2, Будучность Черногория – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 15-3, Дубай ОАЭ – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-7, Цедевита-Олимпия Словения – 11-7, Задар Хорватия – 10-8, Спартак Суботица Сербия – 10-8, Мега Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 8-10, Борац Чачак Сербия – 7-11, Сплит Хорватия – 6-12, Студентски центар Черногория – 6-12, КРКА Словения – 4-14, Цибона Хорватия – 2-16, Морнар Бар Черногория – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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