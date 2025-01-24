Дариус Гарлэнд о мотивации в сезоне-24/25: «Куча людей, целая коллекция сомневающихся во мне»

Дариус Гарлэнд рассказал, что стало его мотивацией в сезоне-24/25.

По словам звезды «Кливленда », его мотивировали сомневающиеся в его игре по ходу прошлого сезона. Он не стал уточнять, идет ли речь о конкретных людях или медиа.

«Куча людей, целая коллекция. Все сомневающиеся, все, кто не верил в меня. Некоторые ребята говорили, что я не очень хорош в баскетболе. Они тоже в списке», – заявил разыгрывающий «Кавальерс».

На уточняющий вопрос по поводу Чарльза Баркли и Стивена Эй Смита баскетболист с улыбкой произнес: «Вы составляете свой собственный список».