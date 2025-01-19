Илона Корстин: «Уровень матчей калибра ЦСКА — «Локо» не ниже уровня игр Евролиги»

Илона Корстин отметила высокий уровнь игры в матче ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Это был сверхрезультативный матч, на двоих команды набрали 210 очков. Было много ярких моментов, много героев. В составе «Локо» блистал Андрей Мартюк. Здорово, что российские игроки выходят на лидирующие позиции. Когда Андрей получил травму на паркет вышел Кирилл Елатонцев и тоже сыграл великолепно. Желаю Андрею Мартюку скорейшего выздоровления — надеюсь травма оказалась несерьезной.

Еще бы выделила Патрика Миллера, который классно отработал на обоих концах площадки, играл с большим желанием. У ЦСКА, конечно, в огне был Мело Тримбл. Алекса Аврамович выдал великолепную концовку. Обе команды боролись до конца.

В какой-то момент казалось, что у гостей комфортная разница, но в итоге ЦСКА совершил камбэк и подарил непредсказуемую концовку. В ней нервы у всех были на пределе, а удаление Пистиолиса, — стало апогеем. Могу сказать, что такие игры делают сезон Единой лиги однозначно более привлекательным.

Считаю, что уровень матчей калибра ЦСКА — «Локо» точно не ниже уровня игр Евролиги. А по накалу, такое ощущение, что мы наблюдали за матчем плей-офф, а не регулярки. Очень порадовала атмосфера. Полные трибуны, которые болели с невероятной отдачей, много детей в зале. Этим и прекрасен баскетбол», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» победил ЦСКА в гостях со счетом 106:104. Армейцы потерпели первое поражение на домашней площадке в этом сезоне.