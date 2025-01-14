Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Локомотив-Кубань»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
«Самара» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 20-5, Зенит – 19-5, Локомотив-Кубань – 18-6, Уралмаш – 12-12, Пари Нижний Новгород – 11-13, Парма – 11-13, Автодор – 10-14, Енисей – 9-16, Самара – 7-17, МБА-МАИ – 7-17, Астана – 0-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем