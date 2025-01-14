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Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Самара» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 20-5, Зенит – 19-5, Локомотив-Кубань – 18-6, Уралмаш – 12-12, Пари Нижний Новгород – 11-13, Парма – 11-13, Автодор – 10-14, Енисей – 9-16, Самара – 7-17, МБА-МАИ – 7-17, Астана – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoСамара
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
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