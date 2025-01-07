Джонни О’Брайант покинет «Уралмаш» и продолжит карьеру в Южной Корее

«Уралмаш» намерен расторгнуть контракт с Джонни О’Брайантом.

Клуб должен освободить одну легионерскую позицию в заявке в связи со скорым возвращением после травмы форварда Октавиуса Эллиса. Руководство Уралмаша» выбрало О’Брайанта, чей контракт действует до конца января.

Бывший игрок НБА успешно подменил Эллиса, сыграв в 14 матчах Лиги ВТБ с показателями 13,5 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за встречу.

О’Брайант подпишет выгодный контракт с одним из клубов Южной Кореи, где он уже выступал в сезоне-2021/22.