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Рождественский день НБА стал лучшим по просмотрам за последние 5 лет

У НБА получился самый просматриваемый рождественский день за 5 лет.

В США матчи смотрели в среднем 5,25 млн зрителей за игру на каналах ABC, ESPN, ESPN2, Disney+ и ESPN+. Рост составил 84% по сравнению с прошлым годом.

На первом месте встреча «Голден Стэйт» – «Лейкерс», в среднем ее смотрели 7,76 млн зрителей с пиком в 8,32 млн в 22:30 по восточному времени. Это самая просматриваемая игра регулярного чемпионата и Рождества НБА за 5 лет.

Стартовый матч рождественского дня «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» в среднем привлек 4,91 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым среди открывающих рождественскую программу за 13 лет и на 98% больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

НБА собрала 25 декабря более 500 миллионов просмотров видео на своих платформах в социальных сетях – абсолютный рекорд. Также у лиги получился самый просматриваемый рождественский день в истории платформы NBA League Pass.

Рождественские игры НБА транслировались в 214 странах на 60 языках.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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logoГолден Стэйт
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