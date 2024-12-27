Рождественский день НБА стал лучшим по просмотрам за последние 5 лет

У НБА получился самый просматриваемый рождественский день за 5 лет.

В США матчи смотрели в среднем 5,25 млн зрителей за игру на каналах ABC, ESPN, ESPN2, Disney+ и ESPN+. Рост составил 84% по сравнению с прошлым годом.

На первом месте встреча «Голден Стэйт » – «Лейкерс », в среднем ее смотрели 7,76 млн зрителей с пиком в 8,32 млн в 22:30 по восточному времени. Это самая просматриваемая игра регулярного чемпионата и Рождества НБА за 5 лет.

Стартовый матч рождественского дня «Нью-Йорк » – «Сан-Антонио » в среднем привлек 4,91 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым среди открывающих рождественскую программу за 13 лет и на 98% больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

НБА собрала 25 декабря более 500 миллионов просмотров видео на своих платформах в социальных сетях – абсолютный рекорд. Также у лиги получился самый просматриваемый рождественский день в истории платформы NBA League Pass.

Рождественские игры НБА транслировались в 214 странах на 60 языках.