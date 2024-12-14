«Галатасарай» близок к подписанию Майкла Янга

«Галатасарай» намерен усилить состав 30-летним тяжелым форвардом.

По данным источников Eurohoops, турецкий клуб близок к соглашению с Майклом Янгом (30 лет, 203 см).

В прошлом сезоне американец играл в Кубке ФИБА-Европа за «Бурсаспор», набирая в среднем 9,8 очка и 5,8 подбора матч. До переезда в Турцию он также играл за «Дижон» и «Шоле».