«Галатасарай» близок к подписанию Майкла Янга
«Галатасарай» намерен усилить состав 30-летним тяжелым форвардом.
По данным источников Eurohoops, турецкий клуб близок к соглашению с Майклом Янгом (30 лет, 203 см).
В прошлом сезоне американец играл в Кубке ФИБА-Европа за «Бурсаспор», набирая в среднем 9,8 очка и 5,8 подбора матч. До переезда в Турцию он также играл за «Дижон» и «Шоле».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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