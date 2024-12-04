«Бреоган» отправил в отставку Велько Мршича. Команда занимает последнее место в АСВ
«Бреоган» расстался с главным тренером Велько Мршичем.
Клуб объявил о расставании со специалистом после неудачного старта сезона. «Бреоган» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании с 2 победами в 9 матчах.
53-летний Мршич возглавлял команду с января 2022 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Бреогана»
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