«Бреоган» отправил в отставку Велько Мршича. Команда занимает последнее место в АСВ

«Бреоган» расстался с главным тренером Велько Мршичем.

Клуб объявил о расставании со специалистом после неудачного старта сезона. «Бреоган» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании с 2 победами в 9 матчах.

53-летний Мршич возглавлял команду с января 2022 года.