Тайриз Макси: «У нас начинает что-то получаться. Думаю, тренер постепенно разбирается, кто с кем сочетается»

«Филадельфия» добилась 4-й победы в сезоне над «Детройтом».

«Давайте смотреть здраво. У них результаты лучше, чем у нас. Было бы глупо проявить неуважение и делать вид, что это какая-то легкая игра. Мы все счастливы этой победе. Видим, что наша упорная работа начинает давать плоды. У них действительно хорошая команда.

Разумеется, у них не было Кейда Каннингема и еще пары ребят. Но победа есть победа. Мы с удовольствием заберем ее и постараемся продолжить в Шарлотт», – прокомментировал успех форвард Келли Убре .

«Мы играем упорнее. Правильным образом. Парни попадают открытые броски, упираются до конца в защите. Поражение от «Хьюстона» было болезненным. Мы точно могли взять верх в той встрече.

У нас начинает получаться, медленно, но верно. Думаю, что тренер постепенно разбирается, кто с кем сочетается», – заявил разыгрывающий Тайриз Макси .

«Мы движемся в верном направлении, соединяем детали команды. Постепенно находим свою идентичность. Мы спрашиваем со всех на площадке и ждем ответственного отношения, с позитивной точки зрения», – рассудил форвард Пол Джордж .