«Я подписался здесь, братишка. Люблю Чикаго». Зак Лавин ответил на вопрос фаната о своем обмене
Зака Лавина спросили, куда его обменяют.
Зритель обратился к защитнику с трибун во время матча, попросив назвать город, в который он переедет.
«Я подписался здесь, братишка. Люблю Чикаго», – ответил ему Лавин.
Ранее форвард прокомментировал свое место в команде.
«Я хорошо себя ощущаю, чувствую себя в полном порядке. Выполняю роль ветерана и одновременно по максимуму реализую свои возможности. Помогаю побеждать разными способами. В защите, задействуя других игроков, в том виде, в каком нужно тренерам», – рассказал Лавин.
Баскетболист набирает 21,6 очка, 4,7 подбора и 4,3 передачи в матчах этого сезона в среднем, реализуя 43,4% трехочковых бросков.
Чикаго идет в зоне плей-ин с результатом 8-12.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Росса Пинса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости