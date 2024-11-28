«Я подписался здесь, братишка. Люблю Чикаго». Зак Лавин ответил на вопрос фаната о своем обмене

Зака Лавина спросили, куда его обменяют.

Зритель обратился к защитнику с трибун во время матча, попросив назвать город, в который он переедет.

«Я подписался здесь, братишка. Люблю Чикаго», – ответил ему Лавин .

Ранее форвард прокомментировал свое место в команде.

«Я хорошо себя ощущаю, чувствую себя в полном порядке. Выполняю роль ветерана и одновременно по максимуму реализую свои возможности. Помогаю побеждать разными способами. В защите, задействуя других игроков, в том виде, в каком нужно тренерам», – рассказал Лавин.

Баскетболист набирает 21,6 очка, 4,7 подбора и 4,3 передачи в матчах этого сезона в среднем, реализуя 43,4% трехочковых бросков.

Чикаго идет в зоне плей-ин с результатом 8-12.