Джерами Грант и Роберт Уильямс получили травмы в матче с «Мемфисом»

«Портленд» потерял двух игроков по ходу матча с «Мемфисом» (98:123).

Форвард Джерами Грант получил ушиб колена в третьей четверти, центровой Роберт Уильямс не выходил во второй половине из-за подозрения на сотрясение мозга.

«Блэйзерс» подошли к матчу без пяти игроков: Деандре Эйтона, Донована Клингана, Скута Хендерсона, Криса Мюррэя и Матисса Тайбулла.