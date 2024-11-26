Джерами Грант и Роберт Уильямс получили травмы в матче с «Мемфисом»
«Портленд» потерял двух игроков по ходу матча с «Мемфисом» (98:123).
Форвард Джерами Грант получил ушиб колена в третьей четверти, центровой Роберт Уильямс не выходил во второй половине из-за подозрения на сотрясение мозга.
«Блэйзерс» подошли к матчу без пяти игроков: Деандре Эйтона, Донована Клингана, Скута Хендерсона, Криса Мюррэя и Матисса Тайбулла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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