«Два перстня минимум». Джеймс Харден считает, что принес бы «Оклахоме» чемпионские титулы

Джеймса Хардена обменяли из первого клуба.

Защитник выходил со скамейки в «Тандер» с Кевином Дюрэнтом и Расселлом Уэстбруком. Команда дошла до финала НБА.

«Суть вопроса была в 4 миллионах долларов.

В мой первый год мы проиграли «Лейкерс», которые стали чемпионами, во второй – в финале конференции уступили «Далласу», который взял титул. В третий год – играли в финале против «Майами».

У нас было бы 2 перстня. 4 миллиона долларов», – рассудил защитник.