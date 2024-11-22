«Два перстня минимум». Джеймс Харден считает, что принес бы «Оклахоме» чемпионские титулы
Джеймса Хардена обменяли из первого клуба.
Защитник выходил со скамейки в «Тандер» с Кевином Дюрэнтом и Расселлом Уэстбруком. Команда дошла до финала НБА.
«Суть вопроса была в 4 миллионах долларов.
В мой первый год мы проиграли «Лейкерс», которые стали чемпионами, во второй – в финале конференции уступили «Далласу», который взял титул. В третий год – играли в финале против «Майами».
У нас было бы 2 перстня. 4 миллиона долларов», – рассудил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Клементе Альмансы
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