Брэдли Бил закончил матч против «Сакраменто» с травмой колена
Брэдли Бил получил травму колена.
Защитник «Сакраменто» Демар Дерозан неудачно навалился на колено защитника «Финикса» в концовке матча. Бил смог доиграть встречу до конца.
«На адреналине. Оставалось три минуты, мне казалось, что мы поймали ритм. Нам просто не удавалось остановить их в защите.
Я подумал, что если я смогу опираться на ногу, то все будет нормально. Сначала не получилось. Но потом я смог идти, даже прыгать. Не лучшее ощущение, но оставалось всего три минуты.
Рентген ничего не выявил, это лучший возможный результат. Так что это просто сильный ушиб или что-то типа того», – рассказал баскетболист.
«Финикс» лишился Кевина Дюрэнта с травмой икроножной мышцы. Девин Букер играет с небольшим заболеванием.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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