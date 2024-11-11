Брэдли Бил закончил матч против «Сакраменто» с травмой колена

Брэдли Бил получил травму колена.

Защитник «Сакраменто » Демар Дерозан неудачно навалился на колено защитника «Финикса » в концовке матча. Бил смог доиграть встречу до конца.

«На адреналине. Оставалось три минуты, мне казалось, что мы поймали ритм. Нам просто не удавалось остановить их в защите.

Я подумал, что если я смогу опираться на ногу, то все будет нормально. Сначала не получилось. Но потом я смог идти, даже прыгать. Не лучшее ощущение, но оставалось всего три минуты.

Рентген ничего не выявил, это лучший возможный результат. Так что это просто сильный ушиб или что-то типа того», – рассказал баскетболист.

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