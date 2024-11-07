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«Он ничего не смыслит в этом. Ребенок». Кендрик Перкинс ответил Дрэймонду Грину, который раскритиковал его за слова о Кавае Ленарде

Кендрик Перкинс ответил Дрэймонду Грину.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в своем подкасте раскритиковал бывшего игрока Кендрика Перкинса, который посоветовал Каваю Ленарду («Клипперс») подумать о завершении карьеры.

«Никто не подталкивал Перка к уходу в последние три года его карьеры, и, возможно, всем стоило это сделать. Приятель набирал в среднем 2,5 очка в течение трех сезонов подряд», – сказал Грин.

«На самом деле, это ложь, потому что меня подталкивали к завершению карьеры. Несколько клубов хотели, чтобы я стал их тренером для их бигменов. «Оклахома» предлагала мне эту должность и хотела, чтобы я завершил карьеру. Они говорили: «Перк, зачем ты играешь в G-лиге?» А я отвечал: «Я не готов заканчивать карьеру».

Что касается Дрэймонда, да благословит его бог, ничего не смыслит в этом. Ребенок. Дело в том, что если вы послушаете мои слова, они не были злонамеренными, они были произнесены из беспокойства. Они не были резкими. Это была справедливая оценка», — сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoКендрик Перкинс
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
logoДрэймонд Грин
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