«Он ничего не смыслит в этом. Ребенок». Кендрик Перкинс ответил Дрэймонду Грину, который раскритиковал его за слова о Кавае Ленарде
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в своем подкасте раскритиковал бывшего игрока Кендрика Перкинса, который посоветовал Каваю Ленарду («Клипперс») подумать о завершении карьеры.
«Никто не подталкивал Перка к уходу в последние три года его карьеры, и, возможно, всем стоило это сделать. Приятель набирал в среднем 2,5 очка в течение трех сезонов подряд», – сказал Грин.
«На самом деле, это ложь, потому что меня подталкивали к завершению карьеры. Несколько клубов хотели, чтобы я стал их тренером для их бигменов. «Оклахома» предлагала мне эту должность и хотела, чтобы я завершил карьеру. Они говорили: «Перк, зачем ты играешь в G-лиге?» А я отвечал: «Я не готов заканчивать карьеру».
Что касается Дрэймонда, да благословит его бог, ничего не смыслит в этом. Ребенок. Дело в том, что если вы послушаете мои слова, они не были злонамеренными, они были произнесены из беспокойства. Они не были резкими. Это была справедливая оценка», — сказал эксперт ESPN.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий