Аналитик ESPN о Егоре Демине: «Прогнозирую ему игру с 20 результативными передачами в этом году»
Егор Демин набрал 11 передач в дебютном матче в NCAA.
Бывший студенческий тренер, аналитик ESPN Фрэн Фраскилла высоко оценил выступление российского баскетболиста: «Я подсчитывал «условные передачи», когда был молодым тренером, еще до введения этого в НБА. Это передачи, которые привели к хорошему броску или к штрафным, независимо от реализации. Эта статистика учитывает правильные решения. Я пересмотрел запись матча, и Егор Демин сделал 33 таких передачи в своем дебюте. Прогнозирую ему игру с 20 результативными ассистами в этом году».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Фрэна Фраскиллы
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