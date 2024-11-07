Аналитик ESPN о Егоре Демине: «Прогнозирую ему игру с 20 результативными передачами в этом году»

Егор Демин набрал 11 передач в дебютном матче в NCAA.

Бывший студенческий тренер, аналитик ESPN Фрэн Фраскилла высоко оценил выступление российского баскетболиста: «Я подсчитывал «условные передачи», когда был молодым тренером, еще до введения этого в НБА . Это передачи, которые привели к хорошему броску или к штрафным, независимо от реализации. Эта статистика учитывает правильные решения. Я пересмотрел запись матча, и Егор Демин сделал 33 таких передачи в своем дебюте. Прогнозирую ему игру с 20 результативными ассистами в этом году».