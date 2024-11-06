Егор Демин о дебюте в NCAA: «Было здорово! Трудно описать мои эмоции прямо сейчас»

Егор Демин отреагировал на дебют в NCAA.

«Ох, это было здорово! Трудно сейчас что-то добавить. Арена нас классно поддерживала, все было отлично, мне все понравилось. Очень трудно описать мои эмоции прямо сейчас», – сказал новичок NCAA .

18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50.