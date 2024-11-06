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Егор Демин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата в дебютном матче в NCAA

Егор Демин дебютировал в NCAA .

18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50.

За 31 минуту вышедший в старте разыгрывающий реализовал 7 из 13 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также смазал единственный штрафной.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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университет Бригама Янга
Егор Демин
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