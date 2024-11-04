Уэнделл Картер выбыл из состава «Орландо» из-за травмы стопы
«Мэджик» временно лишились Уэнделла Картера.
Центровой отыграл меньше 9 минут в матче с «Далласом» и был вынужден покинуть площадку из-за подошвенного фасциита. Картер недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной в начале октября, и играл с воспалением коленного сустава.
Баскетболист начал сезон, набирая 8,3 очка, 8,8 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата за матч в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sixth Man Show в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости