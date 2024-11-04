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Уэнделл Картер выбыл из состава «Орландо» из-за травмы стопы

«Мэджик» временно лишились Уэнделла Картера.

Центровой отыграл меньше 9 минут в матче с «Далласом» и был вынужден покинуть площадку из-за подошвенного фасциита. Картер недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной в начале октября, и играл с воспалением коленного сустава.

Баскетболист начал сезон, набирая 8,3 очка, 8,8 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата за матч в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sixth Man Show в сети X
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