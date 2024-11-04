Лука Дончич набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач в победном матче с «Орландо»
«Даллас» крупно обыграл «Орландо» – 108:85.
В составе «Мэверикс» Лука Дончич набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач.
На счету словенца было 25 очков уже по итогам первой половины встречи.
Дончич за 32 минуты реализовал 11 из 22 с игры и 5 из 7 с линии при 4 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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