Брэндон Ингрэм исполнил решающий бросок за 0,6 секунды до сирены, у «Торонто» 9-я победа подряд
Брэндон Ингрэм помог «Торонто» красиво продлить победную серию.
Форвард «Рэпторс» Брэндон Ингрэм стал автором решающего попадания в матче с «Пэйсерс» (97:95). Один из лидеров канадской команды отправил мяч в цель за 0,6 секунды до сирены при равном счете.
«Торонто» одержал 9-ю победу подряд и обеспечил себе преимущество домашней площадке в 1/4 финала Кубка НБА. В общем зачете у клуба показатель 14-5 (4-0 во внутрисезонном турнире).
В активе Ингрэма 26 очков и 8 подборов.
