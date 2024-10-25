НБА отчиталась об ошибке столика в матче «Блэйзерс» – «Уорриорз». Калифорнийцам добавлено 1 очко
НБА отчиталась об ошибке судейского столика в матче «Блэйзерс» – «Уорриорз».
За 2 минуты до завершения третьей четверти Де’Энтони Мелтон реализовал 1 из 2 штрафных, в протокол же внесли два промаха.
В результате калифорнийцам добавлено 1 очко, итоговый счет – 140:104 в пользу «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Official
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