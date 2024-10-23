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Крис Маллин: «Стеф Карри – сокровище»

Крис Маллин считает, что скромность Стефа Карри отличает его от других звезд НБА.

«Стеф Карри — сокровище.

Это действительно так. Его динамичные броски, движение без мяча, радость и страсть, с которыми он играет в каждом матче. Энергия, подлинная радость наблюдать за его игрой на площадке, его лидерские качества — тихо, но эффективно, служит примером.

На мой взгляд, что делает его особенно особенным — это то, как он ведет себя со смирением и изяществом. То, как он относится к своим партнерам по команде, будь то ребята, которые выходят в стартовом составе вместе с ним, или ребята в конце скамейки запасных. Он относится ко всем с уважением и достоинством», – сказал бывший игрок «Уорриорз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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