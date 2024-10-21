«Поэтому его зовут «черным Иисусом». Винс Картер рассказал о реакции сына на встречу с Майклом Джорданом

Винс Картер представил семью Майклу Джордану по случаю включения в Зал славы.

После встречи сын Картера заявил: «Он темнее, чем я ожидал».

«Поэтому его и зовут «черным Иисусом», – посмеялся новоиспеченный член Зала славы.

«Видеть, как Джордан внимательно слушал мою речь на церемонии из передних рядов, было круто. Потому что я был последним», – рассказал Картер на шоу Run It Back.