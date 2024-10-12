Миленко Богичевич: «УНИКС превзошел «Автодор» по физическим показателям»

Миленко Богичевич отметил заслуженную победу УНИКСа над «Автодором» – 84:54.

«Прежде всего поздравляю УНИКС с победой. Действительно, они ее полностью заслужили. Соперники с первых секунд завладели инициативой. Казанцы превзошли нас по физическим показателям, играли гораздо жестче. К сожалению, мы не смогли достойно ответить.

Из положительного отмечу, что во второй половине матча «Автодор » продемонстрировал характер. Вероятно, на данный момент – это наш максимум. Так что, возможно, именно этот импульс и есть то, что мы имеем сейчас», – сказал главный тренер саратовской команды.