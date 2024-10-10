Хавьер Паскуаль: «Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд»

Хавьер Паскуаль обрисовал одну из ключевых проблем «Зенита».

Главный тренер ответил на вопрос об уроках, вынесенных из поражения от «Локомотива-Кубань», после трудной победы над «Пари НН» (81:78).

«Каждая игра – это урок. Сегодня мы усвоили, что матч не считается законченным, пока не прозвучит финальная сирена. И игра с «Локомотивом » отражает это. Мы не можем терять концентрацию ни по какой причине.

Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Мы должны стараться обращать внимание только на то, что мы можем контролировать.

Итак, в начале сезона обычно происходило вот что. Вы пропускаете в нападении, и после этого у вас не все в порядке в обороне. Вы пропускаете в обороне, после этого у вас не все в порядке в нападении. Это то, что мы пытаемся помочь игрокам изменить. Это не имеет значения. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд. Поэтому, если вы пропустите один удар, после этого вам придется хорошо защищаться. Или, если у вас не получается хорошо защищаться, играйте хорошо в нападении.

Но для этого нам нужно время», – рассудил Паскуаль .