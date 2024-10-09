Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском

Дерек Лайвли рассказал о желании добавить новый элемент в свою игру.

По словам «большого», в межсезонье он отрабатывал бросок.

«Я доволен достигнутым прогрессом. Точно могу сказать, что чувствую себя комфортно, когда мне нужно совершить бросок. Неважно, на какой дистанции я нахожусь, близко от кольца, в районе линии штрафного или на дуге.

Мне просто нужно быть более уверенным. Важно делать это уверенно и сохранять этот настрой, неважно, в ритме ты находишься или нет», – сказал 20-летний центровой «Мэверикс».