Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
Дерек Лайвли рассказал о желании добавить новый элемент в свою игру.
По словам «большого», в межсезонье он отрабатывал бросок.
«Я доволен достигнутым прогрессом. Точно могу сказать, что чувствую себя комфортно, когда мне нужно совершить бросок. Неважно, на какой дистанции я нахожусь, близко от кольца, в районе линии штрафного или на дуге.
Мне просто нужно быть более уверенным. Важно делать это уверенно и сохранять этот настрой, неважно, в ритме ты находишься или нет», – сказал 20-летний центровой «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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