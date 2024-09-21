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Адриатическая лига. «Сплит» – «Игокеа», «Морнар Бар» – «Будучность»

Сегодня двумя матчами продолжится регулярный чемпионат Адриатической лиги.

Хорватский «Сплит» примет боснийскую «Игокею», во встрече черногорских клубов «Морнар Бар» сыграет с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Задар Хорватия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, Цибона Хорватия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАдриатическая лига
logoБудучность
logoСплит
logoИгокеа
logoМорнар Бар
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