Адриатическая лига. «Сплит» – «Игокеа», «Морнар Бар» – «Будучность»
Сегодня двумя матчами продолжится регулярный чемпионат Адриатической лиги.
Хорватский «Сплит» примет боснийскую «Игокею», во встрече черногорских клубов «Морнар Бар» сыграет с «Будучностью».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Задар Хорватия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, Цибона Хорватия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости