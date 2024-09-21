Кендрик Перкинс: «Ламело Болл выведет «Шарлотт» в плей-ин»

Кендрик Перкинс уверен, что Ламело Болл вернется на уровень игрока Матча звезд.

«Да, безусловно. Посмотрите, как он набирает статистику. Он один из самых интересных игроков в лиге.

Сможет ли он совершить прыжок как лидер команды и, по крайней мере, вывести «Шарлотт » в турнир плей-ин? Я верю, что сможет», – заявил эксперт ESPN.

За последние два сезона Болл из-за травм пропустил 106 из 164 матчей «Хорнетс».