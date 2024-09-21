Кендрик Перкинс: «Ламело Болл выведет «Шарлотт» в плей-ин»
Кендрик Перкинс уверен, что Ламело Болл вернется на уровень игрока Матча звезд.
«Да, безусловно. Посмотрите, как он набирает статистику. Он один из самых интересных игроков в лиге.
Сможет ли он совершить прыжок как лидер команды и, по крайней мере, вывести «Шарлотт» в турнир плей-ин? Я верю, что сможет», – заявил эксперт ESPN.
За последние два сезона Болл из-за травм пропустил 106 из 164 матчей «Хорнетс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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