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Вернон Максвелл об инциденте с болельщиком: «Этот белый парень говорил плохие вещи о моей мертворожденной дочери»

Вернон Максвелл вспомнил об инциденте с болельщиком «Блэйзерс» в 1995 году.

«Ублюдок говорил плохие вещи о моей мертворожденной дочери. Меня это не устраивало. Я все время говорил чертовому охраннику: «Слышишь, что этот чертов белый парень говорит о моих чертовых людях?» Белый парень позади меня нес херню вроде: «К черту эту суку. К черту эту шлюху». Сидя за скамейкой.

И я такой: «Чувак, тебе лучше пойти и разобраться с этим ублюдком». Охранник отвечает мне: «Макс, я не могу этого сделать, чувак. Он платит деньги». Я сказал: «Ты слышишь, что говорит этот человек?»

Кенни Смит сидел рядом со мной, и еще, кажется, Тим Бро. И в какой-то момент я уже не мог это терпеть. Я устал... И вот я встал.

Спокойно подошел и выбил из него все дерьмо. И оно того не стоило. Деньги... Я подумал: «Черт, я не хочу так с ним поступать», – вспомнил экс-игрок «Рокетс».

Максвелла отстранили на 10 матчей и оштрафовали на 20 000 долларов. Поскольку защитник зарабатывал по 20 700 за игру, этот удар обошелся ему в общей сложности в 220 000 долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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Вернон Максвелл
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