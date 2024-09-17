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Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс еще минимум пару раз попадет в символические сборные сезона»

Кендрик Перкинс считает, что Леброн Джеймс продолжит попадать в сборные сезона.

«Леброн еще несколько раз попадет в символические пятерки, минимум пару раз. Он будет продолжать вкладываться в игру по максимуму. При этом он сам говорил, что закончит, как только поймет, что обманывает себя и баскетбол. Пока он на площадке, можно быть уверенным, что мы увидим его лучшую версию.

Не хочу ничего слышать о его возрасте, о 40 годах. Об этом говорили, когда ему было 35. Он победил время.

Пока он на паркете, он будет попадать в сборные сезона. И у него еще осталось несколько лет до завершения карьеры», – заключил эксперт ESPN.

Форвард «Лейкерс» 20 раз попадал в символические пятерки НБА. Джеймс проведет свой 22 сезон в лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
logoКендрик Перкинс
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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