Два матча – две концовки, ЦСКА обыграл «Звезду» и вышел в финал. Итоги второго дня Суперкубка
От редакции: вы читаете официальный блог Лиги ВТБ на Sports.ru.
«Зенит» косплеит себя годичной давности
Победитель Суперкубка-2023 «Зенит» год назад тоже начинал свой путь с матча против «Бешикташа». Тогда петербуржцы оказались сильнее в концовке (72:69).
Сегодня все повторилось вплоть до итоговой разницы, хотя по первой четверти казалось, что мы увидим скорее повторение игры турецкой команды с УНИКСом в стартовый день турнира (разница в 28 очков стала крупнейшей в истории Суперкубка). Омари Спеллмен сразу почувствовал бросок, Трент Фрэйзер и Ксавьер Мун регулярно совершали результативные набеги под кольцо – 25:9 после 10 минут.
Сохранить этот ритм питерцам не удалось. Возможно, сказалась расслабленность, но игра в атаке разладились, а перезапуститься у сине-бело-голубых не получилось. Турки же после нескольких удачных защитных владений стали оживать, добавлять в агрессии и приближаться благодаря дальним попаданиям (в итоге получилось 50%, 11 из 22). Не помогали «Зениту» и частые промахи с линии (всего их набралось 12, 20 из 32). «Бешикташ» вернулся уже во второй четверти, а после смены сторон равный баскетбол обернулся закономерной концовкой.
В решающий момент «Зенит» по иронии решил в свою пользу за счет штрафных. Джона Мэтьюз на последней минуте мог сравнять счет, но смазал одну из двух попыток, а Мун в ответке реализовал обе – 83:80 удержались до сирены.
Серия
«Зенит» в этой предсезонке непобедим. Петербуржцы размялись на «Тамбове» (105:69), затем дважды оказались сильнее турецкого «Эрокспора» (94:55, 95:67), после чего одержали победы над МБА-МАИ (80:71) и УНИКСом (63:50) в рамках домашнего Кубка Кондрашина и Белова.
Команда, которую многие называют главным фаворитом нового сезона, продолжила победную поступь в Суперкубке.
«Бешикташ» выбыл из борьбы за Топ-3
В среду «Бешикташ» уступил УНИКСу со счетом 69:97. После сегодняшнего поражения турецкий клуб становится первым участником матча за 5-е место, который состоится в финальный день турнира.
Легенды снова в деле
Матч Дружбы второго международного Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ» помимо молодых талантов собрал на площадке знаменитых игроков недавнего прошлого. Вместе с Сергеем Кущенко и Илоной Корстин в баскетбол снова сыграли Андрей Кириленко, Светлана Абросимова, Сергей Панов, Алексей Саврасенко, Виктор Хряпа и Сергей Моня.
Армейцы справились с командой Евролиги
Андреас Пистиолис после матча с «Локо» заявил, что остался доволен игрой команды, однако ждет большего от защиты. Армейцы победили в первой встрече с рекордом Суперкубка по набранным очкам (105), но и пропустили 95.
Игроки восприняли эти слова серьезно. «Црвена Звезда» с трудом набрала 11 очков за первые 10 минут и зависла на этой отметке, ЦСКА оторвался на двузначное расстояние. И все же держать такой уровень перед началом сезона, играя второй день подряд, москвичи пока не готовы. Сербы вернулись в игру за счет подборов на чужом щите и новобранца Уроша Плавшича, который превратил этот матч в персональный данк-контест (21 очко при 6 из 8 с игры и 9 из 10 с линии).
Красно-белым, которые приехали в неполном составе (Милош Теодосич, Неманя Недович, Рокас Гидрайтис и Джоэл Боломбой пропускают Суперкубок), пришлось изрядно потрудиться, но погоня все же увенчалась успехом – исход второго матча дня тоже решался в концовке. В ключевой момент блеснул MVP плей-офф Лиги Мело Тримбл, а победную точку с линии поставил Алекса Аврамович, который в этот вечер снова порадовал.
ЦСКА в финале
ЦСКА и «Црвена Звезда» встречались в еврокубках 18 раз, счет личных встреч – 16-2 в пользу армейцев. Сербская команда ни разу не побеждала в Москве, не удалось исправить это и на Суперкубке – 94:92, красно-синие стали первым финалистом турнира.
Поддержка
«Црвена Звезда» не осталась без поддержки и в Москве. Вместе со своей командой на Суперкубок приехала лишь небольшая часть самых громких болельщиков Европы, но слышно их было очень хорошо.
Премьера
Дуэйн Бэйкон совсем недавно присоединился к «Зениту» и пока далек от оптимальной формы, не говоря уже о сыгранности с новыми одноклубниками. И все же в первом официальном матче за питерцев звездный дебютант смотрелся достойно: из общего рисунка не выпадал, смело брал на себя, удачно ходил в проходы.
В активе Дуэйна 21 очко и 5 подборов при 7 из 12 с игры за 21 минуту. Вместе с Ксэвьером Муном он стал самым результативным игроком встречи – зенитовские поклонники скоро станут воспринимать это как норму.
Цитата
Георгий Жбанов оценил нынешнее состояние «Зенита»:
– Как бы вы оценили сейчас форму команды?
– Мы еще готовимся, еще щупаем друг друга. Поэтому на 100% как команда еще не готовы.
– На сколько процентов пока готовы?
– Процентов на 70-75.
Лучшие моменты
Результаты второго дня Суперкубка-2024
Зенит – Бешикташ – 83:80 (25:9, 17:26, 21:25, 20:20) «Зенит»: Мун (21 + 5 передач), Бэйкон (21 + 5 подборов), Спеллмен (15 + 8 подборов), Фрэйзер (12) «Бешикташ»: Мэтьюз (17), Морган (13 + 5 подборов), Оллмэн (10 + 5 передач), Нидхэм (10), Мартин (10)
ЦСКА – Црвена Звезда – 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30) ЦСКА: Тримбл (21), Аврамович (16), Уэйр (14) «Црвена Звезда»: Плавшич (21 + 5 подборов), Кэнан (21 + 5 перехватов), Добрич (12 + 5 подборов).
Положение команд
Группа А ЦСКА – 2-0, «Црвена Звезда» – 0-1, «Локомотив-Кубань» – 0-1
Группа Б УНИКС – 1-0, «Зенит» – 1-0, «Бешикташ» – 0-2.
Расписание третьего дня 17:00 «Локомотив-Кубань» – «Црвена Звезда» 20:00 УНИКС – «Зенит».
Фото: vtb-league.com/