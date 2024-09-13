Два матча – две концовки, ЦСКА обыграл «Звезду» и вышел в финал. Итоги второго дня Суперкубка

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«Зенит» косплеит себя годичной давности

Победитель Суперкубка-2023 «Зенит» год назад тоже начинал свой путь с матча против «Бешикташа». Тогда петербуржцы оказались сильнее в концовке (72:69).

Сегодня все повторилось вплоть до итоговой разницы, хотя по первой четверти казалось, что мы увидим скорее повторение игры турецкой команды с УНИКСом в стартовый день турнира (разница в 28 очков стала крупнейшей в истории Суперкубка). Омари Спеллмен сразу почувствовал бросок, Трент Фрэйзер и Ксавьер Мун регулярно совершали результативные набеги под кольцо – 25:9 после 10 минут.

Сохранить этот ритм питерцам не удалось. Возможно, сказалась расслабленность, но игра в атаке разладились, а перезапуститься у сине-бело-голубых не получилось. Турки же после нескольких удачных защитных владений стали оживать, добавлять в агрессии и приближаться благодаря дальним попаданиям (в итоге получилось 50%, 11 из 22). Не помогали «Зениту» и частые промахи с линии (всего их набралось 12, 20 из 32). «Бешикташ» вернулся уже во второй четверти, а после смены сторон равный баскетбол обернулся закономерной концовкой.

В решающий момент «Зенит» по иронии решил в свою пользу за счет штрафных. Джона Мэтьюз на последней минуте мог сравнять счет, но смазал одну из двух попыток, а Мун в ответке реализовал обе – 83:80 удержались до сирены.

Серия

«Зенит» в этой предсезонке непобедим. Петербуржцы размялись на «Тамбове» (105:69), затем дважды оказались сильнее турецкого «Эрокспора» (94:55, 95:67), после чего одержали победы над МБА-МАИ (80:71) и УНИКСом (63:50) в рамках домашнего Кубка Кондрашина и Белова.

Команда, которую многие называют главным фаворитом нового сезона, продолжила победную поступь в Суперкубке.

«Бешикташ» выбыл из борьбы за Топ-3

В среду «Бешикташ» уступил УНИКСу со счетом 69:97. После сегодняшнего поражения турецкий клуб становится первым участником матча за 5-е место, который состоится в финальный день турнира.

Легенды снова в деле

Матч Дружбы второго международного Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ» помимо молодых талантов собрал на площадке знаменитых игроков недавнего прошлого. Вместе с Сергеем Кущенко и Илоной Корстин в баскетбол снова сыграли Андрей Кириленко, Светлана Абросимова, Сергей Панов, Алексей Саврасенко, Виктор Хряпа и Сергей Моня.

Армейцы справились с командой Евролиги

Андреас Пистиолис после матча с «Локо» заявил, что остался доволен игрой команды, однако ждет большего от защиты. Армейцы победили в первой встрече с рекордом Суперкубка по набранным очкам (105), но и пропустили 95.

Игроки восприняли эти слова серьезно. «Црвена Звезда» с трудом набрала 11 очков за первые 10 минут и зависла на этой отметке, ЦСКА оторвался на двузначное расстояние. И все же держать такой уровень перед началом сезона, играя второй день подряд, москвичи пока не готовы. Сербы вернулись в игру за счет подборов на чужом щите и новобранца Уроша Плавшича, который превратил этот матч в персональный данк-контест (21 очко при 6 из 8 с игры и 9 из 10 с линии).

Красно-белым, которые приехали в неполном составе (Милош Теодосич, Неманя Недович, Рокас Гидрайтис и Джоэл Боломбой пропускают Суперкубок), пришлось изрядно потрудиться, но погоня все же увенчалась успехом – исход второго матча дня тоже решался в концовке. В ключевой момент блеснул MVP плей-офф Лиги Мело Тримбл, а победную точку с линии поставил Алекса Аврамович, который в этот вечер снова порадовал.

ЦСКА в финале

ЦСКА и «Црвена Звезда» встречались в еврокубках 18 раз, счет личных встреч – 16-2 в пользу армейцев. Сербская команда ни разу не побеждала в Москве, не удалось исправить это и на Суперкубке – 94:92, красно-синие стали первым финалистом турнира.

Поддержка

«Црвена Звезда» не осталась без поддержки и в Москве. Вместе со своей командой на Суперкубок приехала лишь небольшая часть самых громких болельщиков Европы, но слышно их было очень хорошо.

Премьера

Дуэйн Бэйкон совсем недавно присоединился к «Зениту» и пока далек от оптимальной формы, не говоря уже о сыгранности с новыми одноклубниками. И все же в первом официальном матче за питерцев звездный дебютант смотрелся достойно: из общего рисунка не выпадал, смело брал на себя, удачно ходил в проходы.

В активе Дуэйна 21 очко и 5 подборов при 7 из 12 с игры за 21 минуту. Вместе с Ксэвьером Муном он стал самым результативным игроком встречи – зенитовские поклонники скоро станут воспринимать это как норму.

Цитата

Георгий Жбанов оценил нынешнее состояние «Зенита»:

– Как бы вы оценили сейчас форму команды?

– Мы еще готовимся, еще щупаем друг друга. Поэтому на 100% как команда еще не готовы.

– На сколько процентов пока готовы?

– Процентов на 70-75.

Лучшие моменты

Результаты второго дня Суперкубка-2024

Зенит – Бешикташ – 83:80 (25:9, 17:26, 21:25, 20:20) «Зенит»: Мун (21 + 5 передач), Бэйкон (21 + 5 подборов), Спеллмен (15 + 8 подборов), Фрэйзер (12) «Бешикташ»: Мэтьюз (17), Морган (13 + 5 подборов), Оллмэн (10 + 5 передач), Нидхэм (10), Мартин (10)

ЦСКА – Црвена Звезда – 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30) ЦСКА: Тримбл (21), Аврамович (16), Уэйр (14) «Црвена Звезда»: Плавшич (21 + 5 подборов), Кэнан (21 + 5 перехватов), Добрич (12 + 5 подборов).

Положение команд

Группа А ЦСКА – 2-0, «Црвена Звезда» – 0-1, «Локомотив-Кубань» – 0-1

Группа Б УНИКС – 1-0, «Зенит» – 1-0, «Бешикташ» – 0-2.

Расписание третьего дня 17:00 «Локомотив-Кубань» – «Црвена Звезда» 20:00 УНИКС – «Зенит».

Фото: vtb-league.com/