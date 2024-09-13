Спортивный директор «Локо» Мелешенко: «Всегда интересно играть с командой Евролиги»

Виктор Мелешенко поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» в Суперкубке.

«Всегда интересно играть с сильным соперником – участником Евролиги, имеющим крепкий состав и опытного тренера.

Как и многие сербские команды, «Црвена Звезда » отличается цепкой и жесткой защитой. В составе достаточно громких имен, традиционно много взращенных клубом талантов и игроков, хорошо знакомых нам с Единой лиги ВТБ: Деян Давидовац, Айзейя Кэнан.

Игроки «Црвены Звезды» всегда играют с полной отдачей независимо от того, как складывается матч. Думаю, что в Москву эта команда приехала с задачей занять самое высокое место. Мы ждем, что против нас они будут выкладываться на максимум.

Чтобы нам победить, необходимо, прежде всего, сделать акцент на защите, четко следовать тренерским установкам и бороться на обеих половинах площадки», – заявил спортивный директор «Локомотива-Кубань».