Межконтинентальный кубок ФИБА. «Кимса» сыграет со сборной G-лиги, «Уникаха» встретится с «Петру Атлетику»
Сегодня в Сингапуре стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.
Сегодня в Сингапуре стартовал Межконтинентальный кубок ФИБА.
В первый день группового этапа сыграют «G-лига Юнайтед» (США) с «Кимсой» (Аргентина) и «Петру Атлетику» (Ангола) с «Уникахой» (Испания).
Межконтинентальный кубок ФИБА
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Петру Атлетику – Уникаха
12 сентября. 15:00
Положение команд: Уникаха – 0-0, Петру Атлетику – 0-0, Аль-Рияди – 0-0
Группа B
G-лига Юнайтед – Кимса
12 сентября. 12:00
Положение команд: G-лига Юнайтед – 0-0, Кимса – 0-0, Тасмания – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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