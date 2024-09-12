Межконтинентальный кубок ФИБА. «Кимса» сыграет со сборной G-лиги, «Уникаха» встретится с «Петру Атлетику»

Сегодня в Сингапуре стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.

Сегодня в Сингапуре стартовал Межконтинентальный кубок ФИБА.

В первый день группового этапа сыграют «G-лига Юнайтед» (США) с «Кимсой» (Аргентина) и «Петру Атлетику» (Ангола) с «Уникахой» (Испания).

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Петру Атлетику – Уникаха

12 сентября. 15:00

Положение команд: Уникаха – 0-0, Петру Атлетику – 0-0, Аль-Рияди – 0-0

Группа B

G-лига Юнайтед – Кимса

12 сентября. 12:00

Положение команд: G-лига Юнайтед – 0-0, Кимса – 0-0, Тасмания – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.