«Кливленд» воспользовался новой возможностью расписать контракт игрока, отчисленного в прошлом сезоне

«Кливленд» воспользовался новой возможностью в коллективном соглашении НБА

«Кавальерс» расписали контракт Рикки Рубио , который был отчислен в прошлом сезоне.

Оставшиеся 1,3 миллиона долларов в соглашении испанского разыгрывающего будут учитываться по «стретчу» как 425 тысяч каждый год до сезона-26/27.

Таким образом, «Кливленд » создал в платежной ведомости дополнительное пространство и отдалился от порога налога на роскошь.