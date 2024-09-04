«Кливленд» воспользовался новой возможностью расписать контракт игрока, отчисленного в прошлом сезоне
«Кливленд» воспользовался новой возможностью в коллективном соглашении НБА
«Кавальерс» расписали контракт Рикки Рубио, который был отчислен в прошлом сезоне.
Оставшиеся 1,3 миллиона долларов в соглашении испанского разыгрывающего будут учитываться по «стретчу» как 425 тысяч каждый год до сезона-26/27.
Таким образом, «Кливленд» создал в платежной ведомости дополнительное пространство и отдалился от порога налога на роскошь.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
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