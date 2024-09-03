Леброн Джеймс: «Если меня будут вспоминать только как баскетболиста, значит, я провалил миссию»

Леброн Джеймс рассказал, каким хочет видеть свое наследие

По словам 39-летнего форварда «Лейкерс », он рассчитывает проявить себя не только на баскетбольной площадке.

«Время от времени я думаю о том, каким хочу остаться в памяти людей. И надеюсь, что это будет не только баскетбол. Если меня будут вспоминать только как баскетболиста, значит, я провалил миссию.

Я делаю какие-то вещи в сообществе, мы с Саванной воспитываем наших детей... мои отношения с мамой, которая вырастила меня в одиночестве, мои отношения с друзьями, моя помощь людям из родного города... Если все это не будет иметь значения, значит, я не справился.

И я еще не закончил! Да, с баскетбольной точки зрения я просто старпер. Но если брать жизнь в целом, то я еще молод! И мне так много надо сделать. Я продолжаю вести свою работу, закладываю камень за камнем», – рассказал 4-кратный MVP НБА .