Леброн Джеймс: «Было бы здорово, если бы все броски в клатче залетали в корзину»

Леброн Джеймс рассказал об игре в клатче

«Все замедляется. Нужно быть терпеливым, не слишком напористым или упрямым в первоначальных задумках. Нужно читать обстановку и реагировать. Даже когда секундомер отсчитывает последние секунды. Цифры меняются быстро, но на площадке все странным образом замедляется. Всегда могу оценить, что происходит в игре.

Всегда ли эта способность приводит к результату? Нет, хотелось бы. Было бы здорово, если бы все эти броски залетали в корзину, но я стараюсь в любом случае создать лучшие условия для правильного розыгрыша и дать команде результат. Это приходит с опытом. Опыт – лучший учитель в жизни. Чем чаще ты получаешь эти возможности, тем лучше ты в итоге будешь», – порассуждал Джеймс в интервью.