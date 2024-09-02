Леброн Джеймс: «Было бы здорово, если бы все броски в клатче залетали в корзину»
Леброн Джеймс рассказал об игре в клатче
«Все замедляется. Нужно быть терпеливым, не слишком напористым или упрямым в первоначальных задумках. Нужно читать обстановку и реагировать. Даже когда секундомер отсчитывает последние секунды. Цифры меняются быстро, но на площадке все странным образом замедляется. Всегда могу оценить, что происходит в игре.
Всегда ли эта способность приводит к результату? Нет, хотелось бы. Было бы здорово, если бы все эти броски залетали в корзину, но я стараюсь в любом случае создать лучшие условия для правильного розыгрыша и дать команде результат. Это приходит с опытом. Опыт – лучший учитель в жизни. Чем чаще ты получаешь эти возможности, тем лучше ты в итоге будешь», – порассуждал Джеймс в интервью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Shop
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